Починаючи з січня 2025 року, невитребувані земельні частки без оформленого права власності будуть передані місцевим громадам в Україні. Власники, які не забезпечили оформлення документів чи не отримали спадок, втратять право на ці землі.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

поле земля

Такі невитребувані ділянки вважатимуться безгосподарськими та передаватимуться у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані.

Згідно з частинами четвертою та п'ятою статті 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не забезпечив оформлення права власності на земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

пенсія, субсидія, українці, виплати

Згідно з нововведенням, після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки визнаються безгосподарськими та передаються у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Особам із сертифікатами на земельні частки, які не були замінені витягом з Реєстру речових прав на право власності на земельну ділянку, рекомендується терміново оформити право власності.

Зазначимо, що ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні вже функціонує з 1 липня 2021 року, і протягом першого року було укладено близько 66 тис. угод купівлі-продажу таких ділянок, що раніше перебували під мораторієм, загальною площею 153 тис. га.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.