Ділянки вважатимуться безгосподарними та передаватимуться у комунальну власність територіального суспільства, на території якого вони розташовані.

Починаючи з січня 2025 року, невитребувані земельні частки без оформленого права власності будуть передані місцевим громадам в Україні. Власники, які не забезпечили оформлення документів чи не отримали спадок, втратять право на ці землі.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Такі невитребувані ділянки вважатимуться безгосподарськими та передаватимуться у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані.

Згідно з частинами четвертою та п'ятою статті 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не забезпечив оформлення права власності на земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Згідно з нововведенням, після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки визнаються безгосподарськими та передаються у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Особам із сертифікатами на земельні частки, які не були замінені витягом з Реєстру речових прав на право власності на земельну ділянку, рекомендується терміново оформити право власності.

Зазначимо, що ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні вже функціонує з 1 липня 2021 року, і протягом першого року було укладено близько 66 тис. угод купівлі-продажу таких ділянок, що раніше перебували під мораторієм, загальною площею 153 тис. га.

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