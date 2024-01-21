Участки будут считаться бесхозяйственными и будут передаваться в коммунальную собственность территориального общества, на территории которого они расположены.

Начиная с января 2025 года неистребованные земельные доли без оформленного права собственности будут переданы местным общинам в Украине. Владельцы, которые не обеспечили оформление документов или не получили наследство, лишатся права на эти земли.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Такие неистребованные участки будут считаться бесхозяйственными и будут передаваться в коммунальную собственность территориального общества, на территории которого они расположены.

Согласно частям четвертой и пятой статьи 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)", если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не обеспечил оформление права собственности на земельный участок, он будет считаться отказавшимся от получения земельного участка.

Согласно нововведению, после 1 января 2025 года невостребованные участки признаются бесхозяйственными и передаются в коммунальную собственность территориального общества, на территории которого они расположены. Лицам с сертификатами на земельные доли, которые не были заменены выпиской из Реестра прав на право собственности на земельный участок, рекомендуется срочно оформить право собственности.

Отметим, что рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже функционирует с 1 июля 2021 года, и в течение первого года было заключено около 66 тыс. сделок купли-продажи ранее находившихся под мораторием участков общей площадью 153 тыс. га.

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