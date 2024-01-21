Громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

У зв'язку з воєнним станом та триваючою мобілізацією в Україні піддаються призову всі чоловіки віком від 18 до 60 років, за винятком тих, хто має відстрочку або визнаний непридатним до військової служби рішенням військово-лікарської комісії. Порушення цього обов'язку передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Про це більш детально розповіла адвокат Марина Бекало.

За словами експерта, в юридичній практиці за порушення військового обов'язку можуть застосовуватися різні види відповідальності, залежно від ступеня суспільної небезпеки.

Нез'явлення за повісткою для проходження військово-лікарської комісії чи оновлення облікових даних та відмова від отримання повістки чи проходження ВЛК кваліфікується як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію за статтею 210-1 КУпАП. За це передбачено адміністративний штраф у розмірі 3400-5100 гривень у спеціальний період.

Щодо ухилення від призову на військову службу, такі дії, оскільки вони мають суспільно небезпечний характер, кваліфікуються як кримінальне правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу. Основою для притягнення до кримінальної відповідальності є відмова військовозобов'язаної особи від проходження військової служби.

Адвокатка підкреслила, що до проходження військово-лікарської комісії та визнання особи придатною до військової служби згідно зі статтею 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", вона не може бути призвана до військової служби, включаючи період мобілізації.

Після проходження ВЛК, якщо особа не з'явилася за повісткою до пункту збору без поважних причин, це вже має кримінальні наслідки, кваліфікуючись як ухилення від військової служби за статтею 336 КК, з покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Наявність засудження за ухилення від мобілізації не є перешкодою для подальшої мобілізації такої особи. Тобто, навіть якщо військовозобов’язаного було засуджено за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу та звільнено від відбування покарання, його можуть призвати до лав ЗСУ.

Джерело: ТСН.

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