В связи с военным положением и продолжающейся мобилизацией в Украине подвергаются призыва все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет отсрочку или признан непригодным к военной службе решением военно-врачебной комиссии. Нарушение этого долга предусматривает административную и уголовную ответственность. Об этом более подробно рассказала адвокат Марина Бекало.

По словам эксперта, в юридической практике за нарушение военного долга могут применяться различные виды ответственности, в зависимости от степени общественной опасности.

Неявка по повестке для прохождения военно-врачебной комиссии или обновление учетных данных и отказ от получения повестки или прохождения ВЛК квалифицируется как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации по статье 210-1 КУоАП. За это предусмотрен административный штраф в размере 3400–5100 гривен в специальный период.

Относительно уклонения от призыва на военную службу такие действия, поскольку они носят общественно опасный характер, квалифицируются как уголовное правонарушение по статье 336 Уголовного кодекса. Основой для привлечения к уголовной ответственности является отказ военнообязанного лица от прохождения военной службы.

Адвокат подчеркнула, что до прохождения военно-врачебной комиссии и признания лица пригодным к военной службе согласно статье 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", она не может быть призвана в военную службу, включая период мобилизации.

После прохождения ВЛК, если лицо не явилось по повестке в пункт сбора без уважительных причин, это уже имеет уголовные последствия, квалифицируясь как уклонение от военной службы по статье 336 УК, с наказанием в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Наличие осуждения за уклонение от мобилизации не препятствует дальнейшей мобилизации такого лица. То есть, даже если военнообязанный был осужден за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса и освобожден от отбывания наказания, его могут призвать в ряды ВСУ.

Источник: ТСН.

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