Навіть за офіційної середньої пенсії у 5385 гривень більшість громадян України отримує менше.

У відношенні до середньої пенсії в Україні існують маніпуляції, оскільки цей показник не відображає реальні виплати, які отримують більшість пенсіонерів. Навіть при офіційній середній пенсії в 5385 гривень, більшість громадян, які на пенсії, фактично отримують менше 4 тисяч гривень. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

За даними Пенсійного фонду України, понад 3 мільйони осіб отримують пенсії менше 3 тисяч гривень, ще 2,2 мільйони отримують до 4 тисяч гривень щомісяця. Загалом, близько 5,29 мільйона пенсіонерів отримують пенсії до 4 тисяч гривень, що складає більшість цієї категорії населення.

Українські пенсії отримують лише 10,51 мільйонів осіб. Отже, середня пенсія фактично залишає бажати кращого для більшості пенсіонерів, адже більшість з них має виплати нижчі, ніж цей показник становить. Ситуація ускладнюється тим, що всі наступні пенсіонери, починаючи з 2017 року, отримують менш вигідні умови для виходу на пенсю.

Таким чином, ще 1,56 мільйонів українців можуть отримувати пенсії у розмірі від 4 до 5 тисяч гривень. З урахуванням попередніх груп, 6,85 мільйонів з 10,51 мільйона отримають пенсії до 5 тисяч гривень. Зазначимо, що середня пенсія становить 5 385 гривень, проте ця цифра не відображає реальну ситуацію для більшості пенсіонерів, які отримують менше 4 тисяч гривень щомісяця.

Така дійсність вказує на критичну ситуацію в Пенсійному фонді, де пенсіонери залишаються у бідності, і змушені розраховувати на інші джерела доходу чи фінансову підтримку від родичів та дітей.

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