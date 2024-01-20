Даже при официальной средней пенсии в 5385 гривен большинство граждан Украины получает меньше.

В отношении средней пенсии в Украине существуют манипуляции, поскольку этот показатель не отражает реальные выплаты, получаемые большинством пенсионеров. Даже при официальной средней пенсии в 5385 гривен большинство граждан, которые на пенсии, фактически получают менее 4 тысяч гривен. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

По данным Пенсионного фонда Украины, более 3 миллионов человек получают пенсии менее 3 тысяч гривен, еще 2,2 миллиона получают до 4 тысяч гривен ежемесячно. В общей сложности, около 5,29 миллиона пенсионеров получают пенсии до 4 тысяч гривен, что составляет большинство этой категории населения.

Украинские пенсии получают всего 10,51 миллиона человек. Следовательно, средняя пенсия фактически оставляет желать лучшего для большинства пенсионеров, ведь большинство из них выплаты ниже, чем этот показатель составляет. Ситуация усугубляется тем, что все последующие пенсионеры, начиная с 2017 года, получают менее выгодные условия для выхода на пенсию.

Таким образом, еще 1,56 миллиона украинцев могут получать пенсии в размере от 4 до 5 тысяч гривен. С учетом предыдущих групп, 6,85 миллиона из 10,51 миллиона получат пенсии до 5 тысяч гривен. Отметим, что средняя пенсия составляет 5385 гривен, однако эта цифра не отражает реальную ситуацию для большинства пенсионеров, которые получают менее 4 тысяч гривен ежемесячно.

Такая действительность указывает на критическую ситуацию в Пенсионном фонде, где пенсионеры остаются в бедности и вынуждены рассчитывать на другие источники дохода или финансовую поддержку от родственников и детей.

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