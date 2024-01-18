В Україні на правоохоронці складають адміністративні протоколи - однак часто українці забувають про декілька обов'язкових правил.

Багато водіїв не звертають увагу на те, чи є пристебнуті ременями безпеки пасажири. Проте, не всім відомо, що водій несе персональну відповідальність не лише за власне невикористання ременя безпеки, а й за те, якщо він перевозить непристебнутих пасажирів. Крім того, водії можуть отримати штрафи через номерні знаки на авто, про що повідомила патрульна поліція Львівської області.

Згідно з Правилами дорожнього руху, пасажири повинні користуватися ременями безпеки, якщо їх установка передбачена конструкцією транспортного засобу. Одночасно, водії повинні особисто використовувати ремені безпеки і не перевозити пасажирів, які не пристебнуті ременями. Це треба для того, щоб не натрапити на штраф.

За порушення цих правил передбачений штраф у розмірі 510 гривень. Штраф може бути нарахований як водію, який перевозить непристебнутого пасажира, так і самому пасажирові, який користується автомобілем без використання ременя безпеки.

Якщо факт перевезення непристебнутих пасажирів виявляється поліцією при оформленні ДТП, водій може отримати судимість за статтею 286 Кримінального кодексу.

Варто зазначити, що також вважається порушенням Правил дорожнього руху відсутність, забруднення, неосвітлення або закриття номерного знака на автомобілі. За ці порушення передбачено відповідальність за статтею 121-3 КУпАП і штраф у розмірі 1190 гривень.

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