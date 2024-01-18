В Украине на правоохранители составляют административные протоколы - однако часто украинцы забывают о нескольких обязательных правилах.

Многие водители не обращают внимания на то, пристегнуты ли ремнями безопасности пассажиры. Однако не всем известно, что водитель несет персональную ответственность не только за собственное неиспользование ремня безопасности, но и за то, если он перевозит непристегнутых пассажиров. Кроме того, водители могут получить штрафы через номерные знаки на авто, о чем уведомила патрульная полиция Львовской области.

Согласно Правилам дорожного движения пассажиры должны пользоваться ремнями безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства. Одновременно водители должны лично использовать ремни безопасности и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Это нужно для того, чтобы не наткнуться на штраф.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 510 гривен. Штраф может быть начислен как водителю, перевозящему непристегнутого пассажира, так и самому пассажиру, пользующемуся автомобилем без использования ремня безопасности.

Если факт перевозки непристегнутых пассажиров оказывается полицией при оформлении ДТП, водитель может получить судимость по статье 286 Уголовного кодекса.

Следует отметить, что также считается нарушением Правил дорожного движения отсутствие, загрязнение, неосвещение или закрытие номерного знака на автомобиле. За эти нарушения предусмотрена ответственность по статье 121-3 КУоАП и штраф в размере 1190 гривен.

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