Щомісяця українці, які навіть не користуються газом, отримують платіжки за послугу з розподілу "блакитного палива", але насправді за цю послугу можна взагалі не платити.

Газорозподільні компанії регулярно проводять перевірки газопроводів та газорегулюючого обладнання, забезпечуючи доставку газу до будинків та споживачів. Це призводить до того, що кожен місяць українці, навіть які не використовують газ, отримують рахунки за послуги з розподілу "блакитного палива". Проте, насправді, є можливість відмовитися від цього платежу.

Про це розповіли на сторінці в соціальній мережі Facebook у Житомирській філії "Газмережі".

Українським споживачам, які не користуються природним газом, надається право не сплачувати за його доставку. Для цього їм слід подати заяву про скасування платіжок.

Громадяни, які не використовують газ, можуть припинити нарахування за послуги розподілу, оскільки щомісяця платити за непотрібну їм послугу не є раціональним. Якщо домогосподарство не споживає природний газ, вони можуть подати заяву на фізичне від'єднання від газорозподільної мережі, звернувшись до "Газмережі".

Важливо врахувати, що у випадку відновлення споживання газу в майбутньому, домогосподарство повинно буде знову звернутися за підключенням до мережі, що також вимагатиме додаткових витрат і часу. Щомісячна плата за доставку газу у поточному році буде залежати від обсягів споживання газу протягом попереднього газового року, а самі суми в рахунках також будуть залежати від цього показника: з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.

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