Ежемесячно украинцы, даже не пользующиеся газом, получают платежки за услугу по распределению "голубого топлива", но на самом деле за эту услугу можно вообще не платить.

Газораспределительные компании регулярно проводят проверки газопроводов и газорегулирующего оборудования, обеспечивая доставку газа в дома и потребители. Это приводит к тому, что каждый месяц украинцы, даже не использующие газ, получают счета за услуги по распределению "голубого топлива". Однако на самом деле есть возможность отказаться от этого платежа.

Об этом рассказали на странице в социальной сети Facebook в Житомирском филиале "Газсети".

Украинским потребителям, не пользующимся природным газом, дается право не платить за его доставку. Для этого им следует подать заявление об отмене платежей.

Граждане, не использующие газ, могут прекратить начисление за услуги распределения, поскольку ежемесячно платить за ненужную им услугу не рационально. Если домохозяйство не потребляет природный газ, они могут подать заявление на физическое отсоединение от газораспределительной сети, обратившись к "Газсети".

Важно учесть, что в случае возобновления потребления газа в будущем, домохозяйство должно будет снова обратиться за подключением к сети, что также потребует дополнительных затрат и времени. Ежемесячная плата за доставку газа в текущем году будет зависеть от объемов потребления газа в течение предыдущего газового года, а сами суммы в счетах также будут зависеть от этого показателя: с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года.

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