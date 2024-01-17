Мешканців країни закликають активно готуватися до можливих проблем з відключенням світла – щоби знизити їх вплив на своє життя.

В Україні існує можливість масових відключень електроенергії, але це може статися через низку причин. Про це заявив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю. Він також назвав умову та попередив українців.

В Україні можливі масові відключення електроенергії – проте лише через російські обстріли. Зайченко відзначив, що російські хакери щодня намагаються здійснити атаки на диспетчерський центр, проте досі жодна з цих атак не була успішною.

Він підкреслив, що в умовах війни та агресії можливі різні види ударів, але він не вбачає ризиків масштабної системної аварії. Однак головний диспетчер визнає наявність проблем в системі, зокрема, зниження загальної міцності після попередніх атак.

"Після атак у 2022-2023 роках резерв становив близько 30%, зараз ми його відновили, якщо не на 100%, то точно на 85-90%", – зазначив Зайченко.

Він підкреслив, що одним із можливих виходів з ситуації є імпорт електроенергії, оскільки гарантувати наявність достатнього обсягу водного ресурсу до кінця зими для виробництва електроенергії "абсолютно нереально". Також імпорт дозволяє бізнесу гарантовано уникнути відключень.

"Є два варіанти: обмеження або імпорт електроенергії. Якщо не буде імпорту та аварійної допомоги, то єдиний варіант для диспетчера, щоб збалансувати систему – ввести обмеження. Першими під обмеження в такому випадку потрапляють промислові підприємства. Нам би цього не хотілося, бо промисловість є кров'ю економіки, і такий крок також призведе до страждань населення", – підсумував Зайченко.

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