Жителией страны призывают активно готовиться к возможным проблемам с отключением света – чтобы снизить их влияние на свою жизнь.

В Украине существует возможность массовых отключений электроэнергии, но это может произойти по ряду причин. Об этом заявил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью. Он также назвал условие и предупредил украинцев.

В Украине возможны массовые отключения электроэнергии – однако только из-за российских обстрелов. Зайченко отметил, что российские хакеры каждый день пытаются совершить атаки на диспетчерский центр, однако до сих пор ни одна из этих атак не была успешной .

Он подчеркнул, что в условиях войны и агрессии возможны разные виды ударов, но он не видит рисков масштабной системной аварии. Однако главный диспетчер признает наличие проблем в системе, в частности снижение общей прочности после предыдущих атак.

"После атак в 2022-2023 годах резерв составлял около 30%, сейчас мы его восстановили, если не на 100%, то точно на 85-90%", – отметил Зайченко.

Он подчеркнул, что одним из возможных выходов из ситуации является импорт электроэнергии, поскольку гарантировать наличие достаточного объема водного ресурса до конца зимы для производства электроэнергии "абсолютно нереально". Также импорт позволяет бизнесу гарантированно избежать отключений.

"Есть два варианта: ограничение или импорт электроэнергии. Если не будет импорта и аварийной помощи, то единственный вариант для диспетчера сбалансировать систему – ввести ограничения. Первыми под ограничения в таком случае попадают промышленные предприятия. Нам бы этого не хотелось, потому что промышленность является кровью экономики, и такой шаг также приведет к страданиям населения", – подытожил Зайченко.

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