У чатах ОСББ може надходити багато фейкових розсилок, і зараз популярна схема із субсидіями.

Деякі громадяни України почали отримувати сумнівні повідомлення в чатах будинків, які пропонують реєстрацію для отримання фінансової допомоги на опалювальний сезон. Однак такі посилання завжди виявляються шахрайськими. Важливо нагадати, яким чином можна отримати субсидію та що відомо про шахрайську схему.

У чатах ОСББ може надходити багато фейкових розсилок, і наразі популярною є схема, що пропонує нібито фінансову допомогу на опалювальний сезон у розмірі 9 тис. грн. У повідомленні зазвичай зазначається, що протягом зимового періоду громадяни можуть подати заявку на реєстрацію в банку для отримання коштів.

Особа, що розсилає повідомлення, додає посилання на нібито два різних банки та закликає вибрати один з них для авторизації. Після цього користувачеві має прийти код підтвердження ідентифікації клієнта.

Важливо мати на увазі, що, використовуючи це посилання на банк для авторизації, ви ризикуєте втратити свої особисті дані, що може надати зловмисникам доступ до ваших коштів у банку. Будьте обачними і уникайте авторизації через ненадійні посилання, щоб убезпечити себе від можливих шахрайських атак.

Нагадаємо, що для отримання субсидії на оплату тарифів можуть подавати заявку всі українці, у яких розмір плати за комунальні послуги перевищує визначений обов'язковий платіж. Заявка оформлюється на одну особу, але з урахуванням всіх зареєстрованих осіб у будинку чи квартирі.

Усі доходи членів сім'ї враховуються під час призначення субсидії, і фактичне місце проживання не є визначальним. Подати заявку можна особисто через уповноважених представників органів місцевого самоврядування чи центрів надання адміністративних послуг, а також онлайн через Дію чи вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та його мобільний додаток.

Джерело: 24 Канал.

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