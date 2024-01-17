В чатах ОСМД может поступать много фейковых рассылок, и сейчас популярна схема с субсидиями.

Некоторые граждане Украины начали получать сомнительные сообщения в чатах домов, предлагающих регистрацию для получения финансовой помощи на отопительный сезон. Однако такие ссылки всегда оказываются мошенническими. Важно напомнить, каким образом можно получить субсидию и что известно о мошеннической схеме.

В чатах ОСМД может поступать много фейковых рассылок, и сейчас популярна схема, которая предлагает якобы финансовую помощь на отопительный сезон в размере 9 тыс. грн. В сообщении обычно говорится, что в течение зимнего периода граждане могут подать заявку на регистрацию в банке для получения средств.

Лицо, рассылающее сообщение, добавляет ссылку на якобы два разных банка и призывает выбрать один из них для авторизации. После этого пользователю должен прийти код подтверждения идентификации клиента.

Важно иметь в виду, что, используя эту ссылку на банк для авторизации, вы рискуете потерять свои личные данные, что может предоставить злоумышленникам доступ к вашим средствам в банке. Будьте осторожны и избегайте авторизации из-за ненадежных ссылок, чтобы обезопасить себя от возможных мошеннических атак.

Напомним, что для получения субсидии на оплату тарифов могут подавать заявку все украинцы, у которых размер платы за коммунальные услуги превышает определенный обязательный платеж. Заявка оформляется на одного человека, но с учетом всех зарегистрированных лиц в доме или квартире.

Все доходы членов семьи учитываются при назначении субсидии, и фактическое место жительства не является определяющим. Подать заявку можно лично через уполномоченных представителей органов местного самоуправления или центров предоставления административных услуг, а также онлайн через Действие или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и его мобильное приложение.

Источник: 24 Канал.

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