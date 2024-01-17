Станом на січень 2024 року середня пенсія в Україні склала 5,3 тис. грн, що є зростанням на близько 700 грн протягом року. Рекордну величину отримують судді на пенсії, із середньою виплатою у розмірі 99,8 тис. грн. Про це йдеться в даних Пенсійного фонду.

Пенсії суддів зросли від 96 296,85 до 99 837,30 грн протягом року, при середній пенсії 5385,25 грн (порівняно із 4622,59 грн роком раніше). Однак лише 1,1 млн пенсіонерів отримують пенсію понад 10 тис. грн.

Приблизно 2,7 млн українських пенсіонерів продовжують працювати, і їхні офіційні пенсії в середньому становлять 5,6 тис. грн. Найбільше число пенсіонерів (3 млн осіб) отримує пенсію менше 3 тис. грн, тоді як 2,2 млн осіб отримують від 3 до 4 тис. грн. Всього в Україні пенсію отримують 10 млн 516 тис. осіб, зменшившись на 171 тис. осіб протягом року.

Планується індексація пенсій у березні 2023 року, і цей перерахунок вже був підтверджений Міністерством.

Українців обурило таке підвищення пенсій для суддів. Багато з коментаторів закликали зменшити пенсію посадовцям до середніх або мінімальних показників.

"Це адекватно взагалі?", "А у суддів чому такі привілеї мало хабарів за життя набрали? Нехай на мінімалку живуть", "Чекаю моменту, коли народ буквально буде рвати суддів", "Судді, щоб ви подавилися!", "Не розумію, чим судді ліпші за інших людей! Вони працювали, як і всі інші люди на своїй посаді, за що такі привілєгії".

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