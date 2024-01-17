По состоянию на январь 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5,3 тыс. грн, что является ростом около 700 грн в течение года. Рекордную величину получают судьи на пенсии со средней выплатой в размере 99,8 тыс. грн. Об этом идет речь в данных Пенсионного фонда.

Пенсии судей выросли от 96 296,85 до 99 837,30 грн за год, при средней пенсии 5385,25 грн (по сравнению с 4622,59 грн годом ранее). Однако только 1,1 млн. пенсионеров получают пенсию более 10 тыс. грн.

Приблизительно 2,7 млн ​​украинских пенсионеров продолжают работать, и их официальные пенсии в среднем составляют 5,6 тыс. грн. Наибольшее число пенсионеров (3 млн. человек) получает пенсию менее 3 тыс. грн, тогда как 2,2 млн. человек получают от 3 до 4 тыс. грн. Всего в Украине пенсию получают 10 млн. 516 тыс. человек, уменьшившись на 171 тыс. человек в течение года.

Планируется индексация пенсий в марте 2023 года, и этот перерасчет уже был подтвержден Министерством.

Украинцев возмутило такое повышение пенсий судьям. Многие комментаторы призвали уменьшить пенсию должностным лицам до средних или минимальных показателей.

"Это адекватно вообще?", "А у судей почему такие привилегии мало взяток при жизни набрали? Пусть на минималку живут", "Жду момента, когда народ буквально будет рвать судей", "Судьи, чтобы вы подавились!", "Не понимаю, чем судьи лучше других людей! Они работали, как и все другие люди на своей должности, за что такие привилегии.

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