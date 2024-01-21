Українці мають можливість отримати значну суму грошей, реалізовуючи старі 50-копійкові монети колекціонерам. Так, за українські 50 копійок можуть заплатити понад 10 000 гривень. Проте не всі різновиди цих монет є цінними у очах колекціонерів, а лише окремі види. За певні різновиди готові заплатити значні суми, досягаючи тисяч гривень.

Такі дані оприлюднили фахівці спеціалізованого ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за монету 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 гривень, залежно від її особливостей, таких як товстий середній зуб тризуба, рисунок діаметром 17,7 мм, 4 ягоди на гроні №1, а п'ята ягода злилася з вінком та гладкий гурт.

Монета 50 копійок 2001 року може бути продана за близько 1 500 гривень через обмежений тираж в 5 000 одиниць. Хоча знайти її в обігу вважається малоймовірним, існують рідкісні випадки, коли такі монети були реалізовані на аукціонах.

За монету 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм можуть заплатити від 2 000 до 4 000 гривень. Її відмінності включають невеликий отвір в нижній частині тризуба, проміжок у вигляді трапеції між листком та відростком, та гурт з дрібною насічкою. Також існує різновид 2АГм, де великі отвори в нижній частині тризуба, за який можуть заплатити від 5 до 30 гривень.

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