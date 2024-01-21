Украинцы могут получить значительную сумму денег, реализуя старые 50-копеечные монеты коллекционерам. Да, за украинские 50 копеек могут заплатить более 10 000 гривен. Однако не все разновидности этих монет ценны в глазах коллекционеров, а лишь отдельные виды. За определенные виды готовы заплатить значительные суммы, достигая тысяч гривен.

Такие данные обнародовали специалисты специализированного ресурса "Монеты-ягодки".

Например, за монету 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 до 11 000 гривен, в зависимости от ее особенностей, таких как толстый средний зуб трезубца, рисунок диаметром 17,7 мм, 4 ягоды на гроздье №1, а п' ята ягода слилась с венком и гладкая группа.

Монета 50 копеек 2001 года может быть продана около 1 500 гривен из-за ограниченного тиража в 5 000 единиц. Хотя найти ее в обращении считается маловероятным, есть редкие случаи, когда такие монеты были реализованы на аукционах.

За монету 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм могут заплатить от 2 000 до 4 000 гривен. Ее отличия включают небольшое отверстие в нижней части трезубца, промежуток в виде трапеции между листком и отростком и группу с мелкой насечкой. Также существует разновидность 2АГм, где большие отверстия в нижней части трезубца, за которые могут заплатить от 5 до 30 гривен.

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Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

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