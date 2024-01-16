Цього дня необхідно бути дуже обережними, астрологиня вказала, які небезпеки будуть загрожувати і як оминути лиха.

Астрологиня зробила попередження про сьогоднішній день, 16 січня.

«Сьогодні Луна в Овні робить нам "погоду в домі"», - зазначила астролог в телеграм-каналі Scorpio.

За її словами, зранку можуть бути домовленості і переговори, а до обіду хороші аспекти для підписання юридичних документів, реєстрації власної справи та нових проектів.

«Проте у той же час будьте обережні в транспорті, висока аварійність. Також можливі агресивні точкові атаки в Україні, щось неприємне повʼязане з транспортом може відбутись», - зазначила астролог.

Астрологиня також підкреслила, що після обіду 16 січня енергії накаляються. То ж є ризик сварок.

«Агресія, відповідно, підвищуються. Тому уникайте неадекватів. А якщо цей неадекват - ви, то намагайтесь стримувати свої емоційно- душевні пориви», - закликала астролог.

Зазначимо, знак зодіаку народжених 16 січня – Козеріг. Це цілеспрямовані та працелюбні особи, які прагнуть самостійності та незалежності, тому приділяють багато часу роботі та кар’єрі.

Останні новини України:

Гороскоп Таро на тиждень - будьте готові до нових можливостей.

Як повідомляла Politeka, гороскоп для Тельця на 2024 рік: отримайте цінну інформацію від астрологів.

Також Politeka публікувала гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.