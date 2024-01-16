В этот день необходимо быть очень осторожными, астролог указала, какие опасности будут угрожать и как не попасть в беду.

Астролог сделала предупреждение о сегодняшнем дне, 16 января.

«Сегодня Луна в Овне делает нам "погоду в доме"», - отметила астролог в телеграмм-канале Scorpio.

По ее словам, с утра могут быть договоренности и переговоры, а к обеду хорошие аспекты для подписания юридических документов, регистрации собственного дела и новых проектов.

«Однако в то же время будьте осторожны в транспорте, высокая аварийность. Также возможны агрессивные точечные атаки в Украине, что-то неприятное, связанное с транспортом, может произойти», - отметила астролог.

Астролог также подчеркнула, что после обеда 16 января энергии накаляются. Так что есть риск ссор.

«Агрессии, соответственно, повышаются. Поэтому избегайте неадекваттов. А если этот неадекват – вы, то старайтесь сдерживать свои эмоционально-душевные порывы», – призвала астролог.

Отметим, знак зодиака родившихся 16 января – Козерог. Это целеустремленные и трудолюбивые лица, стремящиеся к самостоятельности и независимости, поэтому уделяют много времени работе и карьере.

Последние новости Украины:

Гороскоп Таро на неделю – будьте готовы к новым возможностям.

Как сообщала Politeka, Гороскоп для Тельца на 2024 год: получите ценную информацию от астрологов.

Также Politeka публиковала гороскоп Девы на 2024 год: раскройте тайны Вселенной.