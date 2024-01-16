Деякі нечесні власники квартир продають своє майно, приховуючи наявність боргів за електроенергію. Таким чином, для уникнення проблем під час покупки нерухомості, зокрема відключення електропостачання, завжди слід перевіряти стан особового рахунку попереднього власника, інакше доведеться платити за чужі борги по комуналці. Про це попередили в енергетичній компанії YASNO.

Варто зазначити, що там наголосили, що також обов'язково потрібно переоформити особовий рахунок на нового власника. Це також важливо зробити, якщо ви отримали квартиру від родичів. Лише таким чином ви матимете повну інформацію про нарахування, борги, оплати, а також уникнете відключення через заборгованість, про яку можливо не знали.

Щоб переоформити особовий рахунок, експерти рекомендують виконати декілька кроків, зокрема:

Звернутися до оператора системи розподілу, який обслуговує будинок. Залишити відповідну заявку у постачальника.

Варто відзначити, що правила відключення світла в Україні передбачають можливість припинення послуг лише для тих споживачів, які ігнорують платіжки та накопичують борги, відповідно до постанови Кабінету міністрів №1405 від 29 грудня 2023 року.

У випадку несплати або часткової сплати населенням за електроенергію може бути проведене відключення електропостачання. У разі невиконання договірних зобов'язань, будь-який оператор системи розподілу, згідно з вимогами, буде змушений здійснити відключення електропостачання.

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