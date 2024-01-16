Некоторые нечестные владельцы квартир продают свое имущество, скрывая наличие долгов за электроэнергию. Таким образом, во избежание проблем при покупке недвижимости, в частности отключения электроснабжения, всегда следует проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца, иначе придется платить за чужие долги по коммуналке. Об этом предупредили в энергетической компании YASNO.

Стоит отметить, что там подчеркнули, что также обязательно нужно переоформить лицевой счет на нового собственника. Это тоже важно сделать, если вы получили квартиру от родственников. Только таким образом вы получите полную информацию о начислениях, долгах, оплатах, а также избежите отключения из-за задолженности, о которой, возможно, не знали.

Чтобы переоформить лицевой счет, эксперты рекомендуют выполнить несколько шагов, в частности:

Обратиться к оператору системы распределения, обслуживающему здание. Оставить соответствующую заявку у поставщика.

Следует отметить, что правила отключения света в Украине предусматривают возможность прекращения услуг только для потребителей, которые игнорируют платежи и накапливают долги в соответствии с постановлением Кабинета министров №1405 от 29 декабря 2023 года.

В случае неуплаты или частичной оплаты населением за электроэнергию может быть произведено отключение электроснабжения. В случае невыполнения договорных обязательств любой оператор системы распределения, согласно требованиям, будет вынужден осуществить отключение электроснабжения.

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