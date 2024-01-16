Гороскоп Таро на 16 січня, відкрийте передбачення для всіх знаків Зодіаку.

Ваш щоденний гороскоп на 16 січня вже тут із астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Щоденний гороскоп на 16 січня:

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Люди можуть змінитись, навіть ви.

Під час сьогоднішнього з'єднання Сонця та Плутона у вашому секторі суспільної репутації залишається час для внесення покращень, які підвищать вашу помітність на робочому місці.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Плани для подорожі? Підготуйтеся заздалегідь, оскільки під час транзиту Сонця у сполученні з Плутоном все може швидко змінитись.

У вас може статися затримка або якісь зміни у планах, тому візьміть із собою книгу або щось, що допоможе зайняти ваш час.

Другий план може бути великою підмогою, якщо відбудеться зміна графіка.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Таємниця може бути розкрита, і вам може бути цікаво, що сталося, як я це пропустив? Це може вас здивувати, Близнюки, оскільки ваша цікава натура має тенденцію бути на крок попереду інших.

Щоправда, часто відкривається під час ретроградного Меркурія, але не для того, щоб надовго застати вас зненацька. Це шанс внести покращення та оновити те, що було не так.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Ух ти, Раку. Як минув цей тиждень?



У той час як Сонце залишається у вашому секторі зобов'язань і партнерства, Плутон старанно працює, намагаючись виштовхнути вас із вашої зони комфорту.

Ситуація, швидше за все, ускладниться, і ви навіть можете відчути себе вимушеним приймати важкі, але своєчасні рішення. Як довго це триває? Наступного тижня або близько того.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Сонце з'єднується з Плутоном у Козерозі, і зараз усі ваші справи. Ви маєте проекти, які потрібно завершити. Плани, які потрібно будувати, та тиск, щоб усе зробити, дуже сильний.

Однак поштовхи та тяги у різних напрямках корисні для тебе, Лео. Це може допомогти вам побачити, які речі ви повинні виключити зі свого списку і що потрібно сказати. Розставляйте пріоритети з розумом і не бійтеся часто говорити "ні".

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Кожному потрібно заняття, яке допомагає випустити пар, і зі з'єднанням Сонця та Плутона у вашому секторі творчості та задоволення саме час. Веселитися.

Досліджуйте заняття разом зі своїм найкращим другом. Ви часто працюєте весь тиждень, тому дозвольте собі розслабитися і дихати — це необхідність. Навіть якщо ви думаєте, що, виконавши ще одну справу, ви просунетеся вперед, не робіть цього на шкоду відпочинку.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Рух? Вам може спасти на думку можливий переїзд або думка про те, що настав час продавати будинок.

Сонце та Плутон викликають багато проблем у сфері сім'ї та вдома, і з цієї причини вам слід приділити час обмірковування своїх думок, пов'язаних із цією темою.

Можливо, у вас є кілька речей, які вимагають ремонту у вашому будинку, або, можливо, ви просто хочете внести зміни, щоби все виглядало по-новому.

Це чудовий час, щоб проаналізувати, які ваші домашні потреби, та сформулювати план дій.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Шукаєте нову машину? З'єднання Сонця та Плутона у вашому секторі спілкування також стосується автомобілів, автомобілів та вашої місцевої спільноти.

Хоча зробити угоду чи покупку під час ретроградного Меркурія може бути непросто, робити покупки може бути розумно.

Порівняйте ціни та подивіться, що там є. Можливо, проведете тест-драйв на машині, що сподобалася.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Ви можете зловити себе на бажанні переставити меблі та зробити ці вихідні своїми руками.

З'єднання Сонця та Плутона зробить ваш будинок більш ергономічним.

Невеликий косметичний ремонт або ремонт старих речей може стати чудовим способом покращити зовнішній вигляд ваших речей, не витрачаючи при цьому багато грошей на ці вихідні.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Сонце у вашому знаку дозволяє вам приділяти більше уваги важливим речам у житті, а зміни, які ви робите, стають помітнішими для інших.

Плутон у вашому знаку в поєднанні з Сонцем може змусити вас почати робити всілякі речі, про які ви, можливо, не замислювалися раніше - ризикувати, бути більш відкритим, і це помітять. Фактично, ваші зміни можуть викликати те саме в інших.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Коли Плутон і Сонце працюють у секторі вашого ворога, може виявитися почуття гноблення.

Розчарування від розлучення, втрата надії — це може виникнути. Хоча впоратися з важкими емоціями непросто, важливо їх ідентифікувати, усвідомити, що необхідне зцілення, та працювати над ним.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Дружба змінюється, і ви можете виявити, що зустрічаєте людей з різних верств суспільства. Ви випромінюєте атмосферу соціального метелика, і це добре.

Сонце та Плутон у вашому секторі мережі – це чудова можливість заявити про себе та поспілкуватися. Якщо ви самотні, спробуйте програму для знайомств Facebook або, можливо, зайдіть в месенджер після роботи, щоб дізнатися, чи спілкуєтеся ви з людьми, які мають схожі з вами інтереси.

Джерело: yourtango.

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