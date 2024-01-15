Цей день, який станеться вже на цьому тижні, може принести розчарування і проблеми.

На цьому тижні сильний вплив Нептуна продовжується, тож знову будуть супроводжувати помилки, розчарування, ілюзії, обмани, недостовірна інформація.

Але, як попереджає астрологиня в телеграм-каналі Scorpio, при цьому Меркурій буде утворювати чудові аспекти.

«Тож, якщо спиратися на здоровий глузд, раціональність, не піддаватися лінощам, діяти цілеспрямовано та планомірно, то цього тижня можна буде отримати чудові результати», - зазначила експерт з прогнозів.

Астрологиня радить зайнятися розширенням свого світогляду та вивченням чогось нового. Наприклад, можна записатися на курси іноземної мови тощо.

Також астрологиня зазначила, що 15 -16 січня Сонце буде у гармонії з Нептуном, і цей день принесе душевний спокій, підвищить інтуїцію, емпатію, натхнення.

«Сприятливо для творчої самореалізації», - зазначила експерт.

17 - 18 січня Меркурій у парі з Сатурном надасть реалістичності мисленню. За словами астрологині, цей сприятливо для довгострокового планування, навчання.

«19 січня Венера у напрузі до Нептуна може принести розчарування, проблеми в партнерській та фінансовій сфері. Нептун може принести заплутані ситуації», - попередила експерт.

А от 20 січня Сонце йде на з'єднання з Плутоном. Це призведе до зростання сили волі.

«Багато енергії, що допомагає досягнути цілей. Сприятливо для того, щоб позбавитись від безладу в житті, для трансформування особистості, самопізнання», - розповыла про цей день астролог.

Крім того, 20 січня також відбудеться інгресія Плутона у Водолій. Це, каже експерт, важлива астрологічна подія, що принесе руйнування того, що є застарілим, консервативним, та увійшло в протиріччя з духом сьогодення.

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