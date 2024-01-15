Этот день, который произойдет на этой неделе, может принести разочарование и проблемы.

На этой неделе сильное влияние Нептуна продолжается, и снова будут сопровождать ошибки, разочарования, иллюзии, обманы, недостоверная информация.

Но, как предупреждает астролог в телеграмм-канале Scorpio, при этом Меркурий будет образовывать отличные аспекты.

«Итак, если опираться на здравый смысл, рациональность, не поддаваться лени, действовать целенаправленно и планомерно, то на этой неделе можно будет получить отличные результаты», - указала эксперт по прогнозам.

Астролог советует заняться расширением своего мировоззрения и изучением чего-нибудь нового. Например, можно записаться на курсы иностранного языка и т.д.

Также астролог отметила, что 15-16 января Солнце будет в гармонии с Нептуном, и этот день принесет душевное спокойствие, повысит интуицию, эмпатию, вдохновение.

"Благоприятно для творческой самореализации", - отметила эксперт.

17 – 18 января Меркурий в паре с Сатурном придаст реалистичности мышлению. По словам астролога, это благоприятно для долгосрочного планирования, обучения.

«19 января Венера в напряжении к Нептуну может принести разочарование, проблемы в партнерской и финансовой сфере. Нептун может принести запутанные ситуации», – предупредила эксперт.

А вот 20 января Солнце идет на соединение с Плутоном. Это приведет к росту силы воли.

«Много энергии, помогающей достичь целей. Благоприятно для того, чтобы избавиться от беспорядка в жизни, трансформации личности, самопознания», - рассказала об этом дне астролог.

Кроме того, 20 января также состоится ингрессия Плутона в Водолее. Это, говорит эксперт, важное астрологическое событие, которое принесет разрушение того, что устарело, консервативно, и вошло в противоречие с духом настоящего.

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