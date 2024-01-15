Відсутність новин із приводу фінансової допомоги від ЄС та США поки що не впливає безпосередньо на курс долара.

На 13 січня поточного року в Україні курс долара досягнув позначки 38,3/38,9 гривень за один долар. Прогнозується, що до кінця січня вартість американської валюти може зменшитись. Цю інформацію подав аналітик Олександр Паращій.

Він зауважив, що відсутність новин щодо фінансової допомоги від ЄС та США наразі не впливає безпосередньо на курс долара, оскільки резерви Національного банку залишаються на високому рівні.

Паращій вказав, що фінансову допомогу ще не визначено, і зараз не варто очікувати значної фінансової допомоги у січні. Він також зазначив, що ринок визначається торговельним балансом та сезонним попитом на валюту, а фінансова допомога не впливає на валютний ринок напряму.

Експерт вважає, що торговельний баланс покращується як у грудні, так і, ймовірно, в січні, і тиск на гривню послаблюється. За його словами, гривня може укріпитися на 1-1,5%.Тобто до кінця січня вартість американської валюти може знизитись на 1-1,5%. Нацбанк має значні резерви у розмірі 40,5 млрд доларів, і немає конкретних причин для різкого знецінення чи зміцнення валюти.

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, також висловив переконання, що наступного тижня глобальні зміни на валютному ринку є малоймовірними. Він зазначає, що втручання регулятора в міжбанк збереже баланс між попитом і пропозицією, що автоматично відобразиться на готівковому ринку.

Джерело: OBOZ.UA

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