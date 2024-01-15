Отсутствие новостей по поводу финансовой помощи от ЕС и США пока не влияет непосредственно на курс доллара.

На 13 января текущего года в Украине курс доллара достиг отметки 38,3/38,9 гривны за один доллар. Прогнозируется, что до конца января стоимость американской валюты может снизиться. Эту информацию предоставил аналитик Александр Паращий.

Он отметил, что отсутствие новостей по поводу финансовой помощи от ЕС и США пока не влияет непосредственно на курс доллара, поскольку резервы Национального банка остаются на высоком уровне.

Паращей указал, что финансовая помощь еще не определена, и сейчас не до ожидания значительной финансовой помощи в январе. Он также отметил, что рынок определяется торговым балансом и сезонным спросом на валюту, а финансовая помощь не влияет на валютный рынок напрямую.

Эксперт считает, что торговый баланс улучшается как в декабре, так и, вероятно, в январе, и давление на гривну ослабляется. По его словам, гривна может укрепиться на 1-1,5%. То есть, до конца января стоимость американской валюты может снизиться на 1-1,5%. Нацбанк имеет значительные резервы в размере 40,5% млрд долларов и нет конкретных причин для резкого обесценения или укрепления валюты.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, также выразил убеждение, что на следующей неделе глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Он отмечает, что вмешательство регулятора в межбанк сохранит баланс между спросом и предложением, что автоматически отразится на наличном рынке.

Источник: OBOZ.UA

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