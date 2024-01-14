Не розглядаються варіанти перенесення індексації пенсій, і планується виконати всі стандарти, заплановані на поточний рік.

Українцям підготували масштабну індексацію пенсій. Так, в Україні індексація пенсій запланована на березень 2023 року, і Міністерство соціальної політики підтвердило свої плани щодо перерахунку.

Згідно з розрахунками порталу, ті українці, які отримують "чисту" пенсію в розмірі 7 692 грн, отримають додаткову суму в розмірі 1 тис. грн.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович підкреслила, що не розглядаються варіанти перенесення індексації, і планується виконати всі стандарти, заплановані на поточний рік. Хоча можливі надзвичайні обставини, такі як війна, але зараз планується провести індексацію.

Індексація пенсій відбудеться в березні 2024 року, оскільки дані статистики надходять не раніше лютого, і без них неможливо розрахувати точний розмір індексації. Згідно з формулою, розмір індексації розраховується на основі 50% інфляції за 2023 рік та 50% середнього зростання зарплати протягом останніх 36 місяців.

Хоча прогнозується, що індексація складе близько 13%, це не означає, що всі пенсії підвищаться саме на 13%, оскільки розмір надбавки залежить від інших факторів, таких як вікові категорії та стаж.

Пенсії, які не встигли "застаріти", не будуть підвищуватися. Основна мета індексації полягає в тому, щоб осучаснити виплати пенсій, які були назначені багато років тому. Отже, українці, які отримували пенсії в минулих і навіть в позаминулих роках, імовірно, залишаться без підвищення в березні.

Джерело: Укрінформ.

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