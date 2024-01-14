Не рассматриваются варианты переноса индексации пенсий и планируется выполнить все стандарты, запланированные на текущий год.

Украинцам было подготовлено масштабную индексацию пенсий. Так, в Украине индексация пенсий запланирована на март 2023 года, и Министерство социальной политики подтвердило свои планы по перерасчету.

Согласно расчетам портала, украинцы, которые получают "чистую" пенсию в размере 7692 грн, получат дополнительную сумму в размере 1 тыс. грн.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что не рассматриваются варианты переноса индексации и планируется выполнить все стандарты, запланированные на текущий год. Хотя возможны чрезвычайные обстоятельства, такие как война, сейчас планируется провести индексацию.

Индексация пенсий произойдет в марте 2024 года, поскольку данные статистики поступают не раньше февраля и без них невозможно рассчитать точный размер индексации. Согласно формуле, размер индексации рассчитывается на основе 50% инфляции за 2023 год и 50% среднего роста зарплаты за последние 36 месяцев.

Хотя прогнозируется, что индексация составит около 13%, это не означает, что все пенсии повысятся именно на 13%, поскольку размер прибавки зависит от других факторов, таких как возрастные категории и стаж.

Пенсии, не успевшие "устареть", не будут повышаться. Основная цель индексации состоит в том, чтобы осовременить выплаты пенсий, назначенных много лет назад. Следовательно, украинцы, получавшие пенсии в прошлых и даже в позапрошлых годах, предположительно, останутся без повышения в марте.

Источник: Укрінформ.

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