Відбулася зміна вимог щодо отримання пенсії українцями з 63 років, а також з 60 років.

З 1 січня в Україні вступили в силу зміни щодо вимог до виходу на пенсію. Тепер для отримання виплати з 60 років необхідно мати мінімум 31 рік стажу, у порівнянні з минулим роком, коли ця вимога становила 30 років. Про це розказали у ПФУ.

Також відбулася зміна вимог до отримання пенсії з 63 років - тепер необхідно мати принаймні 21 рік стажу (порівняно з минулими 20 роками). Вимоги для отримання пенсії в 65 років залишаються незмінними - мінімум 15 років стажу.

Ці зміни вводяться в рамках реформи 2017 року, яка передбачає щорічне збільшення вимог до стажу на 12 місяців. У результаті цих змін, за прогнозами, велика частина українців зможе вийти на пенсію за умови наявності мінімум 35 років стажу. До війни середня тривалість стажу українців на момент виходу на пенсію становила 32 роки.

Таким чином, багато людей, які вже зараз переходять на пенсію, не відчують цих змін. Але вже з наступного року для багатьох це може стати проблемою, оскільки їм потрібно буде працювати довше для отримання пенсії.

Вимоги до стажу будуть зростати щорічно. Наприклад, для отримання пенсії у 60 років необхідно буде мати:

У 2025 році - від 32 років стажу;

У 2026 році - від 33 років;

У 2027 році - від 34 років;

У 2028 році - від 35 років.

Якщо особа не відповідає цим вимогам, вона може вийти на пенсію у 63 роки. У цьому випадку для отримання пенсії до 63-річчя потрібно заробити від 20 до 30 років стажу у 2023 році, від 21 до 31 року у 2024 році та так далі.

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