Произошло изменение требований к получению пенсии украинцами с 63 лет, а также с 60 лет.

С 1 января в Украине вступили в силу изменения по требованиям к выходу на пенсию. Теперь для получения выплаты с 60 лет необходимо иметь минимум 31 год стажа по сравнению с прошлым годом, когда это требование составляло 30 лет. Об этом рассказали в ПФУ.

Также произошло изменение требований к получению пенсии с 63 лет - теперь необходимо иметь не менее 21 года стажа (по сравнению с прошлыми 20 годами). Требования для получения пенсии в 65 лет остаются неизменными – минимум 15 лет стажа.

Эти изменения вводятся в рамках реформы 2017 года, предусматривающей ежегодное увеличение требований к стажу на 12 месяцев. В результате этих изменений, по прогнозам, большая часть украинцев сможет выйти на пенсию при наличии минимум 35 лет стажа. До войны средняя продолжительность стажа украинцев к моменту выхода на пенсию составляла 32 года.

Таким образом, многие люди, которые уже сейчас переходят на пенсию, не почувствуют эти изменения. Но уже со следующего года это может стать проблемой для многих, поскольку им нужно будет работать дольше для получения пенсии.

Требования к стажу будут расти ежегодно. К примеру, для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь:

В 2025 году – от 32 лет стажа;

В 2026 году – от 33 лет;

В 2027 году – от 34 лет;

В 2028 году – от 35 лет.

Если лицо не отвечает этим требованиям, оно может выйти на пенсию в 63 года. В этом случае для получения пенсии к 63-летию нужно заработать от 20 до 30 лет стажа в 2023 году, от 21 до 31 года в 2024 году и так далее.

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