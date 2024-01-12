Комунальні тарифи за пів року зросли майже на 13% - стало відомо, що підвищилось найбільше.

Після підвищення тарифу на електроенергію у червні 2023 року, тарифи на комунальні послуги поступово також зросли на 12,8% протягом 12 місяців. Про зростання розцінок повідомили у Держстаті.

Зазначено, що це стосується тарифів на електроенергію, житло, воду, каналізацію та прибирання сміття.

Дані Державної служби статистики свідчать про різке зростання тарифів у червні 2023 року, коли ціни на електроенергію збільшилися майже на 70%. Згідно з діаграмою Держстату, підвищення тарифів також відзначено у таких сферах, як утримання та ремонт житла (3,4%), водопостачання (0,8%), прибирання сміття (5,5%), каналізація (0,7%) та послуги з управління багатоквартирними будинками (3,0%).

Необхідно зазначити, що тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду залишилися без змін. Згадаємо, що в Україні скасовано мораторій на відключення електроенергії для громадян із боргами за комунальні послуги, наголошуючи на необхідності погашення боргів або узгодження умов з постачальником, щоб уникнути відключення.

За прогнозами Національного банку, існує висока ймовірність зростання тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Проте це можливе не раніше 2025 року, оскільки, за прогнозами, мораторій на підвищення комунальних тарифів діятиме до цього часу. Отже, протягом 2024 року українці продовжать оплачувати ці послуги за нинішніми розцінками.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.