Коммунальные тарифы за полгода выросли почти на 13% - стало известно, что повысилось больше всего.

После повышения тарифа на электроэнергию в июне 2023 года тарифы на коммунальные услуги постепенно также выросли на 12,8% в течение 12 месяцев. О росте расценок сообщили в Госстате.

Отмечено, что это касается тарифов на электроэнергию, жилье, воду, канализацию и уборку мусора.

Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о резком росте тарифов в июне 2023 года, когда цены на электроэнергию увеличились почти на 70%. Согласно диаграмме Госстата, повышение тарифов также отмечено в таких сферах, как содержание и ремонт жилья (3,4%), водоснабжение (0,8%), уборка мусора (5,5%), канализация (0,7%) и услуги по управлению многоквартирными домами (3,0%).

Необходимо отметить, что тарифы на газ, отопление и горячую воду остались без изменений. Напомним, что в Украине отменен мораторий на отключение электроэнергии для граждан с долгами за коммунальные услуги, отмечая необходимость погашения долгов или согласование условий с поставщиком во избежание отключения.

По прогнозам Национального банка, существует высокая вероятность роста тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако это возможно не раньше 2025 года, поскольку, по прогнозам, мораторий на повышение коммунальных тарифов будет действовать до этого времени. Следовательно, в течение 2024 украинцы продолжат оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

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