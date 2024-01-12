Старі монети навіть найнижчих номіналів можуть принести своїм власникам великі гроші - наприклад, за деякі різновиди 2 копійок можуть віддати тисячі гривень.

Деякі українські монети можуть здатися звичайними, але завдяки своїм унікальним особливостям вони набувають великої цінності в колекціонерів, які готові заплатити тисячі гривень за їхнє придбання. Такі дані оприлюднили експерти порталу "Монети-ягідки".

Наприклад, різновид 2 копійок 1994 року, позначений як 2(10 к.)АА, може бути проданий за ціною від 4500 гривень. Цю монету можна легко впізнати за широким кантом аверсу (лицьовою стороною).

"При карбуванні аверсу монети використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року. Широкий кант виник через різницю у діаметрах штемпелів для 10 копійок та 2 копійок. Цей різновид, позначений як 2(10 к.)АА, часто отримав прізвище "перепутка", – пояснюють фахівці.

Також цінуються 2 копійки 1996 року, різновид 1АА з алюмінію, які можна продати за 800-1000 гривень. Аналогічні монети із немагнітної сталі можна отримати за 1500-1700 гривень.

"2 копійки 1996 року – монета, яка входила до колекційного набору Національного банку України. Спочатку відкарбували близько 2 тисяч екземплярів з нержавіючої сталі, проте НБУ не включив ці монети до набору. Після цього відкарбували монети з алюмінію, які використовувалися в комплектації наборів. 2 копійки 1996 р. зустрічаються не тільки в наборах, але і повторно потрапляють в обіг", – розповідають нумізмати.

Монети 2 копійки 2003 року також мають високу ціну і можуть бути продані від 1800 до 5000 гривень. Експерти пояснюють, що ці монети є рідкісними, оскільки їх карбували невеликим тиражем для річного набору НБУ.

"Однак набір так і не випустили. Ймовірно, ці монети потрапили в обіг", – повідомляють фахівці.

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