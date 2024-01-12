Старые монеты даже самых низких номиналов могут принести своим владельцам большие деньги – например, за некоторые разновидности 2 копеек могут отдать тысячи гривен.

Некоторые украинские монеты могут показаться обычными, но благодаря своим уникальным особенностям они приобретают большую ценность у коллекционеров, готовых заплатить тысячи гривен за их приобретение. Такие данные обнародовали эксперты портала "Монеты-ягодки".

Например, разновидность 2 копеек 1994 года, обозначенная как 2 (10 к.) АА, может быть продана по цене от 4500 гривен. Эту монету можно легко узнать по широкому канту аверса (лицевой стороной).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант возник из-за разницы в диаметрах штемпелей для 10 копеек и 2 копеек. Эта разновидность, обозначенная как 2(10 к.)АА, часто получила фамилию "перепутка", – объясняют специалисты.

Также ценят 2 копейки 1996 года, разновидность 1АА из алюминия, которые можно продать за 800-1000 гривен. Аналогичные монеты из немагнитной стали можно получить за 1500–1700 гривен.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор Национального банка Украины. Сначала отчеканили около 2 тысяч экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не включил эти монеты в набор. После этого отчеканены монеты из алюминия, которые использовались в комплектации наборов. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, но и повторно попадают в обращение», – рассказывают нумизматы.

Монеты 2 копейки 2003 также имеют высокую цену и могут быть проданы от 1800 до 5000 гривен. Эксперты объясняют, что эти монеты редки, поскольку их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпущен. Вероятно, эти монеты попали в обращение», – сообщают специалисты.

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