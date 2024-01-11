Банкноти, що мають ознаки значного зносу, можуть бути обмінені в "ПриватБанк", але потрібно знати про зміни з обміном валюти.

"ПриватБанк" змінив послугу з обміну доларів. В Україні послуга інкасо тепер доступна у всіх відділеннях "ПриватБанку". Банкноти з вираженими ознаками зносу можна обміняти в цьому банку. Процедура включає відправку коштів за кордон (інкасо) з оплатою в розмірі 10% від суми, яку бере банк від свого клієнта.

Додатково, оплачується перевірка купюр на справжність. Якщо стан купюри ускладнює її ідентифікацію, то оплата за перевірку складає 50 копійок за купюру, але не менше 100 гривень. Таким чином, перевірка однієї купюри обійдеться у 100 гривень, а за перевірку 200 купюр слід заплатити 100 гривень, а за кожну наступну – додатково 50 копійок.

Інкасо приймають банкноти, навіть якщо вони розірвані на частини, мають пошкоджені елементи дизайну та захисту, зі зміненим первісним кольором паперу та іншими дефектами. Інші банки та обмінники безкоштовно приймають купюри без таких особливостей.

Райффайзен для інкасо з 1000 доларів бере комісію 7%, а також 10 гривень за перевірку купюр. Додатково може здійснюватися оплата в розмірі 0,35-1 гривні за кожну купюру для встановлення її платоспроможності перед обміном.

MTB-Bank встановлює комісію у розмірі 20% за інкасо, а також 30 копійок (мінімум – 20 гривень) за перевірку кожної банкноти.

Джерело: OBOZ.UA

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