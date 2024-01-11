Банкноты, имеющие признаки значительного износа, могут быть обменены в "ПриватБанк", но нужно знать об изменениях с обменом валюты.

"ПриватБанк" сменил услугу по обмену долларов. В Украине услуга инкассо теперь доступна во всех отделениях "ПриватБанка". Банкноты с выраженными признаками износа можно обменять в этом банке. Процедура включает отправку средств за границу (инкассо) с оплатой в размере 10% суммы, которую берет банк от своего клиента.

Дополнительно оплачивается проверка купюр на подлинность. Если состояние купюры усложняет ее идентификацию, оплата за проверку составляет 50 копеек за купюру, но не менее 100 гривен. Таким образом, проверка одной купюры обойдется в 100 гривен, а за проверку 200 купюр следует заплатить 100 гривен, а за каждую последующую – дополнительно 50 копеек.

Инкасо принимают банкноты, даже если они разорваны на части, имеют поврежденные элементы дизайна и защиты с измененным первоначальным цветом бумаги и другими дефектами. Остальные банки и обменники бесплатно принимают купюры без таких особенностей.

Райффайзен для инкассо из 1000 долларов берет комиссию 7%, а также 10 гривен за проверку купюр. Дополнительно может производиться оплата в размере 0,35-1 гривны за каждую купюру для установления ее платежеспособности перед обменом.

MTB-Bank устанавливает комиссию в размере 20% за инкассо, а также 30 копеек (минимум – 20 гривен) за проверку каждой банкноты.

Источник: OBOZ.UA

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.