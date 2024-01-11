Гороскоп Таро на 11 січня із астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку вже тут.

Астрологічний прогноз за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на 11 січня.

Щоденний гороскоп на 11 січня:

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Де ви найбільш уразливі у фінансовому відношенні? Ви можете відчути натяк на нестабільність у сфері грошей та інвестицій під час сьогоднішнього з'єднання Місяця з Ураном.

Не дозволяйте цьому занадто сильно розгойдувати ваш човен, натомість вважайте це тривожним сигналом про те, що настав час щось зробити, щоб створити більше безпеки у вашому житті.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Екзальтований Місяць у вашому знаку зустрічається з Ураном, що зводить з розуму, і це може стати для вас присмаком драми в раю.

Можливо, вам доведеться пережити кілька штормів у своєму житті, перш ніж ви дістанетеся до місця, де відчуєте себе спокійно. Намагайтеся не бачити всього негативного і пам'ятайте, що веселка з'являється незабаром після сильного шторму.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Ви не можете контролювати всіх людей, і у вас можуть виникнути проблеми навіть із контролем самого себе.

Зустріч Місяця з Ураном у вашому секторі прихованих ворогів є нагадуванням про те, що ви не можете передбачити майбутнє та не повинні намагатися. Коли хтось робить щось радикально протилежне тому, що ви очікували від нього, Близнюки, зверніть увагу на власну реакцію і, якщо необхідно, створіть дистанцію, поки ситуація не стабілізується.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Друзі — безцінна частина вашого життя, і сьогодні, коли Місяць та Уран так тісно працюють у вашому секторі дружби, ви можете виявити, що не можете не брати участь у чиємусь житті.

Вас можуть попросити допомогти під час кризи або просто емоційно бути поруч, доки вони сьогодні працюють над змінами у своєму житті.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Щось екстремальне може проявитися сьогодні як своєрідна можливість у вашій кар'єрі, оскільки чудова енергія Урану порушує мирну течію Місяця в секторі вашої репутації. Ви працювали за лаштунками? Ваша старанність може бути помітною зараз, а незабаром піде і винагороджена.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Віра сьогодні піддається випробуванню, оскільки Місяць та Уран впливають на речі у вашому секторі переконань. У вас може виникнути відчуття, що є кілька випробувань, які вам не хотілося б ніколи повторювати.

Діва, завжди є сили, які розвивають твоє духовне ходіння по-новому або сприяють пробудженню. До кінця цього тижня ваша душа може бути дуже заряджена і готова спробувати щось нове та сміливе.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Від кого ви залежали більше, ніж варто було б, Терези? Відсутність справжньої основи може вразити, коли всі ваші яйця лежать в одному кошику. Необхідність диверсифікації може виникнути у вас, щоб оцінити, оскільки Місяць та Уран творять чудеса у вашому секторі загальних ресурсів та секретів. Настав час розглянути питання, пов'язані з наслідуванням, заповітом та партнерством.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Що таке справжнє кохання, якщо воно не витримує випробувань? Дорога до любові та романтики сьогодні може здатися тернистою та складною, оскільки Місяць та Уран є партнерами у вашому секторі зобов'язань.

Це може здатися шоком для системи у вашому особистому житті, і ви навіть можете запитати себе, чи підходять ваші стосунки. Але ця енергія пройде у найближчі кілька днів.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Чекайте більше, ніж ви можете зробити, але часто вам подобається, щоб життя було таким - повним.

Цей день принесе небагато пригод, оскільки Місяць та Уран приносять кілька несподіваних завдань, які можна додати до вашого списку на день. Зосередьтеся на організації, залишаючись вірними своїм цілям у сфері здоров'я та фітнесу, одночасно підвищуючи продуктивність.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Амур може кинути у вас стрілу, і ви можете бути здивовані тим, наскільки швидкоплинним може бути кохання, коли Місяць та Уран знаходяться у вашому романтичному секторі.

Але якщо ви збираєтеся на коротке зимове проведення часу, сьогодні ви можете зустріти когось особливого, який просто проходить повз, але отримує масу задоволення від поїздки.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Сьогодні сімейні протиріччя можуть виявити свій потворний бік, і легко відчути, що ви опинилися в центрі драми, в якій немає потреби.

Під час сьогоднішнього з'єднання Місяця з Ураном краще зберігати стриманість і дозволяти речам йти своєю чергою, можливо, найкращий спосіб впоратися з напруженістю у відносинах.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Навіщо боротись? Трапляються випадки, коли люди поводяться трохи не за своїм характером, і вам потрібно бути дорослим у цій ситуації.

Оскільки Місяць та Уран у Тельці розширюють межі вашого сектора спілкування, може бути складно прикусити мову, коли хтось натискає на ваші кнопки, але може бути розумнішим, поки цей транзит не пройде.

Джерело: yourtango.

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