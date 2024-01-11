Гороскоп Таро на 11 января с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака уже здесь.

Астрологический прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на 11 января.

Ежедневный гороскоп на 11 января:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Где вы наиболее уязвимы в финансовом отношении? Вы можете испытать или почувствовать намек на нестабильность в сфере денег и инвестиций во время сегодняшнего соединения Луны с Ураном.

Не позволяйте этому слишком сильно раскачивать вашу лодку, вместо этого считайте это тревожным сигналом о том, что пришло время что-то сделать, чтобы создать больше безопасности в вашей жизни.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Экзальтированная Луна в вашем знаке встречается с сводящим с ума Ураном, и это может стать для вас привкусом драмы в раю.

Возможно, вам придется пережить несколько штормов в своей жизни, прежде чем вы доберетесь до места, где вы почувствуете себя спокойно. Постарайтесь не видеть всего негативного и помните, что радуга появляется вскоре после сильного шторма.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Вы не можете контролировать всех людей, и у вас могут возникнуть проблемы даже с контролем самого себя.

Встреча Луны с Ураном в вашем секторе скрытых врагов является напоминанием о том, что вы не можете предсказать будущее и не должны пытаться. Когда кто-то делает что-то радикально противоположное тому, что вы ожидали от него, Близнецы, обратите внимание на свою собственную реакцию и, если необходимо, создайте дистанцию, пока ситуация не стабилизируется.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Друзья — бесценная часть вашей жизни, и сегодня, когда Луна и Уран так тесно работают в вашем секторе дружбы, вы можете обнаружить, что не можете не участвовать в чьей-то жизни.

Вас могут попросить помочь во время кризиса или просто эмоционально быть рядом, пока они сегодня работают над переменами в своей жизни.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Что-то экстремальное может проявиться сегодня как своего рода возможность в вашей карьере, поскольку чудесная энергия Урана нарушает мирное течение Луны в секторе вашей репутации. Вы работали за кулисами? Ваше усердие может быть заметно сейчас, а вскоре последует и вознаграждено.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Вера сегодня подвергается испытанию, поскольку Луна и Уран воздействуют на вещи в вашем секторе убеждений. У вас может возникнуть ощущение, что есть несколько испытаний, которые вам бы не хотелось никогда повторять.

Дева, всегда есть силы, которые развивают твое духовное хождение по-новому или способствуют пробуждению. К концу этой недели ваша душа может быть очень заряжена и готова попробовать что-то новое и смелое.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

От кого вы зависели больше, чем следовало бы, Весы? Отсутствие настоящей основы может поразить, когда все ваши «яйца лежат в одной корзине». Необходимость диверсификации может возникнуть у вас, чтобы оценить, поскольку Луна и Уран творят чудеса в вашем секторе общих ресурсов и секретов. Пришло время рассмотреть вопросы, связанные с наследованием, завещанием и партнерством.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Что такое настоящая любовь, если она не выдерживает испытаний? Дорога к любви и романтике сегодня может показаться тернистой и сложной, поскольку Луна и Уран являются партнерами в вашем секторе обязательств.

Это может показаться шоком для системы в вашей личной жизни, и вы даже можете спросить себя, подходят ли вам ваши отношения. Но эта энергия пройдет в ближайшие несколько дней.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Ожидайте большего, чем вы можете сделать, но часто вам нравится, чтобы жизнь была такой — полной.

Этот день принесет немного приключений, поскольку Луна и Уран приносят несколько неожиданных задач, которые можно добавить в ваш список на день. Сосредоточьтесь на организации, оставаясь верными своим целям в области здоровья и фитнеса, одновременно повышая производительность.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Амур может бросить в вас стрелу, и вы можете быть удивлены тем, насколько мимолетной может быть любовь, когда Луна и Уран находятся в вашем романтическом секторе.

Но если вы собираетесь на короткое зимнее времяпровождение, сегодня вы можете встретить кого-то особенного, который просто проходит мимо, но получает массу удовольствия от поездки.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Сегодня семейные противоречия могут проявить свою уродливую сторону, и легко почувствовать, что вы оказались в центре драмы, в которой нет необходимости.

Во время сегодняшнего соединения Луны с Ураном лучше сохранять сдержанность и позволять вещам идти своим чередом, возможно, лучший способ справиться с напряженностью в отношениях.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Зачем бороться? Бывают случаи, когда люди ведут себя немного не по своему характеру, и вам нужно быть взрослым в этой ситуации.

Поскольку Луна и Уран в Тельце расширяют границы вашего сектора общения, может быть сложно прикусить язык, когда кто-то нажимает на ваши кнопки, но может быть разумнее, пока этот транзит не пройдет.

Источник: yourtango.

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