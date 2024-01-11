Так, 2024 року в Україні планується перегляд тарифів на електроенергію.

Українцям перерахують комуналку в теперішньому році. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Громадського радіо". В ефірі він назвав тариф, який буде обов'язково підвищено в 2024 році.

Так, у 2024 році в Україні планується перегляд тарифів на електроенергію. Існуючий тариф в розмірі 2,64 грн за кВт*год залишається актуальним до травня цього року.

Олег Попенко висловив припущення, що нові рахунки за електроенергію можуть з'явитися з 1 квітня або 1 травня 2024 року, в результаті чого знову відбудеться підвищення вартості електроенергії, а також газу.

Раніше вартість 1 кВтгод за споживання до 250 кВтгод становила 1,44 грн, а при перевищенні даного обсягу кожен наступний кВт*год подорожчав до 1,68 грн. З новими правилами, які набули чинності з червня 2023 року, уряд визначив необхідність підвищення тарифу для стабілізації ситуації та забезпечення стабільного енергопостачання.

Чинний тариф також не відповідає фактичній собівартості генерації електроенергії, і його подальше підвищення можливе з травня, коли припинить чинність попередній рішення уряду. Однак це питання також має політичний аспект і залежить від економічної ситуації в країні.

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