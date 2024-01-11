Да, в 2024 году в Украине планируется пересмотр тарифов на электроэнергию.

Украинцам перечислят коммуналку в нынешнем году. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Громадського радіо". В эфире он назвал тариф, который будет обязательно повышен в 2024 году.

Да, в 2024 году в Украине планируется пересмотр тарифов на электроэнергию. Существующий тариф в размере 2,64 грн за кВт*ч остается актуальным до мая этого года.

Олег Попенко высказал предположение, что новые счета за электроэнергию могут появиться с 1 апреля или 1 мая 2024 года, в результате чего снова произойдет повышение стоимости электроэнергии, а также газа.

Ранее стоимость 1 кВтч за потребление до 250 кВтч составила 1,44 грн., а при превышении данного объема каждый последующий кВтч подорожал до 1,68 грн. С новыми правилами, вступившими в силу с июня 2023 г., правительство определило необходимость повышения тарифа для стабилизации ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения.

Действующий тариф также не соответствует фактической себестоимости генерации электроэнергии, и его дальнейшее повышение возможно с мая, когда прекратит предыдущее решение правительства. Однако этот вопрос также имеет политический аспект и зависит от экономической ситуации в стране.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.