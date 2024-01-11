Укрзалізниця" вже досягла показників перевезень пасажирів лише на рівні до початку вторгнення.

Стало выдомо, чи буде збільшувати вартість внутрішніх пасажирських перевезень "Укрзалізниця" у 2024 році. На даний момент компанія повернулася до обсягів перевезень, які були до початку повномасштабної війни. Про це розповів керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Генеральний директор "Укрзалізниці" Іван Шевченко повідомив, що компанія підняла вартість міжнародних квитків у грудні минулого року, але не планує підвищувати ціни на внутрішні рейси в Україні. Йому важливим вважається збереження стабільних тарифів для внутрішніх пасажирських перевезень. Тому у 2024 році "Укрзалізниця" не буде збільшувати вартість внутрішніх пасажирських перевезень.

Шевченко зазначив, що "Укрзалізниця" вже досягла показників перевезень пасажирів на рівні до початку вторгнення росії у лютому 2022 року. У 2023 році компанія перевезла 25 мільйонів пасажирів в потягах далекого сполучення та рекордні 2,1 мільйона пасажирів в Європу. Вартість міжнародних квитків залежить від класу – наприклад, за місце в 1 класі потрібно буде заплатити 290,74 грн.

Напередодні свят зріс попит на залізничні квитки в Україні, і компанія відповіла на цей попит, збільшивши кількість місць у деяких поїздах додатковими вагонами.

Джерело: "Українське радіо".

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