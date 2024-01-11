Стало известно, будет ли увеличивать стоимость внутренних пассажирских перевозок"Укрзализныця" в 2024 году. На данный момент компания вернулась к объемам перевозок, которые были до начала полномасштабной войны. Об этом рассказал руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко.

поезд, Укрзалізниця

Генеральный директор "Укрзализныци" Иван Шевченко сообщил, что компания подняла стоимость международных билетов в декабре прошлого года, но не намерена повышать цены на внутренние рейсы в Украине. Ему важным считается сохранение стабильных тарифов для внутренних пассажирских перевозок. Поэтому в 2024 году "Укрзализныця" не будет увеличивать стоимость внутренних пассажирских перевозок.

Шевченко отметил, что "Укрзализныця" уже достигла показателей перевозок пассажиров на уровне до начала вторжения россии в феврале 2022 года. В 2023 году компания перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения и рекордные 2,1 миллиона пассажиров в Европу. Стоимость международных билетов зависит от класса – например, за место в 1 классе нужно будет заплатить 290,74 грн.

вокзал Киев

Накануне праздников вырос спрос на ж/д билеты в Украине, и компания ответила на этот спрос, увеличив количество мест в некоторых поездах дополнительными вагонами.

Источник: "Українське радіо".

Последние новости Украины:

Напомним, работница "Укрзализныци" подготовила удар по Днепропетровщине, детали инцидента.

Как сообщала Politeka, Укрзализныцю заподозрили в сговоре с ворами, пострадавшая рассказала подробности.

Также Politeka писала, работники "Укрзализныци" едва не сорвали поставки для ВСУ, что известно о преступлении.