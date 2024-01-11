Укрзализныця" уже достигла показателей перевозок пассажиров на уровне до начала вторжения.

Стало известно, будет ли увеличивать стоимость внутренних пассажирских перевозок"Укрзализныця" в 2024 году. На данный момент компания вернулась к объемам перевозок, которые были до начала полномасштабной войны. Об этом рассказал руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко.

Генеральный директор "Укрзализныци" Иван Шевченко сообщил, что компания подняла стоимость международных билетов в декабре прошлого года, но не намерена повышать цены на внутренние рейсы в Украине. Ему важным считается сохранение стабильных тарифов для внутренних пассажирских перевозок. Поэтому в 2024 году "Укрзализныця" не будет увеличивать стоимость внутренних пассажирских перевозок.

Шевченко отметил, что "Укрзализныця" уже достигла показателей перевозок пассажиров на уровне до начала вторжения россии в феврале 2022 года. В 2023 году компания перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения и рекордные 2,1 миллиона пассажиров в Европу. Стоимость международных билетов зависит от класса – например, за место в 1 классе нужно будет заплатить 290,74 грн.

Накануне праздников вырос спрос на ж/д билеты в Украине, и компания ответила на этот спрос, увеличив количество мест в некоторых поездах дополнительными вагонами.

Источник: "Українське радіо".

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