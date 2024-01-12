Це призводить до того, що клієнти масово скаржаться на подібні "порушення", але незважаючи на негативні відгуки, банки діють за правилами.

Останнім часом клієнти "ПриватБанку" висловлюють негативне враження від взаємодії з цією фінансовою установою. Новий відгук з'явився на сайті Міністерства фінансів, в якому клієнт "ПриватБанк" висловив своє невдоволення щодо роботи банку.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що у відділенні банку дуже важко отримати валюту нормальної якості.

За його словами, валюту нормальної якості або не завозять взагалі, або завозять жалюгідних пару тисяч доларів, які забирають перші пари людей відразу після відкриття відділення "ПриватБанк".

"Можливо, регламент банку передбачає знущання над клієнтами? А може це частина змови щодо позбавлення населення від твердої готівкової валюти і в цілому політики сування палиць у колеса громадянам? А може банкам, що доживають своє століття, вже абсолютно наплювати на клієнтів і тому вони просто намагаються затиснути кошти?", - доповнив клієнт "ПриватБанк".

Варто відзначити, що вже давно існує проблема видачі в касах не тільки "ПриватБанк" банкнот долара низької якості. Це стає ще однією проблемою, пов'язаною з логістикою. Багато українців висловлюють скарги на якість цих купюр, однак згідно з чинними правилами, банки повинні приймати будь-які банкноти, а потім реалізовувати їх клієнтам.

Дійсно, в рішенні Національного банку України вказується, що підлягають обміну купюри будь-якого номіналу та року випуску, якщо вони не мають значних пошкоджень.

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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