Это приводит к тому, что клиенты массово жалуются на подобные "нарушения", но несмотря на негативные отзывы, банки действуют по правилам.

В последнее время клиенты "ПриватБанка" выражают негативное впечатление от взаимодействия с этим финансовым учреждением. Новый отзыв появился на сайте Министерства финансов, в котором клиент "ПриватБанк" выразил свое недовольство по поводу работы банка.





Клиент "ПриватБанк" рассказал, что в отделении банка очень тяжело получить валюту нормального качества.

По его словам, валюту нормального качества либо не завозят вообще, либо завозят жалких пару тысяч долларов, которые забирают первые пары людей сразу после открытия отделения "ПриватБанк".

"Возможно, регламент банка предусматривает издевательство над клиентами? А может, это часть сговора по избавлению населения от твердой наличной валюты и в целом политики сдвига палок в колеса гражданам? А может банкам, доживающим свой век, уже абсолютно наплевать на клиентов и поэтому они просто пытаются зажать средства?", - дополнил клиент "ПриватБанк".

Стоит отметить, что уже давно существует проблема выдачи в кассах не только "ПриватБанк" банкнот доллара низкого качества. Это становится еще одной проблемой, связанной с логистикой. Многие украинцы высказывают жалобы на качество этих купюр, однако, согласно действующим правилам, банки должны принимать любые банкноты, а затем реализовывать их клиентам.

Действительно, в решении Национального банка Украины указывается, что подлежат обмену купюры любого номинала и года выпуска, если у них нет значительных повреждений.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.