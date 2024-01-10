Українці реагують дуже чутливо на будь-які нові збори чи обов'язкові платежі, тому інформація про можливий податок на переказ грошей значно вразила громадськість.

Наприкінці 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши тим самим одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. З цього приводу почали з'являтися чутки про можливий 18-відсотковий податок на будь-які перекази грошей між картками громадян України.

Українці реагують дуже чутливо на будь-які нові збори чи обов'язкові платежі, тому інформація про можливий податок на переказ грошей значно вразила громадськість, особливо в умовах вже складної економічної ситуації.

Зате голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев намагався заспокоїти українців, заперечивши інформацію про можливість введення 18%-го податку на переказ грошей між картками.

Важливо відзначити відсутність у тексті слів про "будь-які надходження на картку фізособи" та те, що це засновано на загальних принципах оподаткування, вже закладених в чинному податковому законодавстві.

Отже, вводження нового податку на переказ грошей не планується, інформація про це не відповідає дійсності.

Варто також пам'ятати, що в банківській системі діє фінансовий моніторинг, який фіксує всі транзакції, і будь-які зміни можуть бути введені з урахуванням обмежень фінмоніторингу, які передбачені законом.

Так, закон про фінмоніторинг передбачає, що під контроль потрапляють перекази готівки по Україні в сумі 5 тисяч гривень, а зв'язку з цим банки можуть блокувати перекази, що перевищують цю суму.

Джерело: Уніан.

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