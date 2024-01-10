Украинцы реагируют очень чувствительно на любое новое собрание или обязательные платежи, поэтому информация о возможном налоге на перевод денег значительно поразила общественность.

В конце 2023 года Кабинет Министров Украины принял Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, выполнив тем самым одно из обязательств перед Международным валютным фондом. По этому поводу начали появляться слухи о возможном 18-процентном налоге на любые переводы денег между карточками граждан Украины.

Украинцы реагируют очень чувствительно на любое новое собрание или обязательные платежи, поэтому информация о возможном налоге на перевод денег значительно поразила общественность, особенно в условиях уже сложной экономической ситуации.

Зато председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев пытался успокоить украинцев, отрицая информацию о возможности введения 18%-го налога на перевод денег между карточками.

Важно отметить отсутствие в тексте слов о "любых поступлениях на карточку физлица" и то, что это основано на общих принципах налогообложения, уже заложенных в действующем налоговом законодательстве.

Следовательно, введение нового налога на перевод денег не планируется, информация об этом не соответствует действительности. Следует также помнить, что в банковской системе действует финансовый мониторинг, фиксирующий все транзакции, и любые изменения могут быть введены с учетом ограничений финмониторинга, предусмотренных законом.

Так, закон о финмониторинге предусматривает, что под контроль попадают переводы наличных по Украине в сумме 5 тысяч гривен, а в связи с этим банки могут блокировать переводы, превышающие эту сумму.

Источник: Уніан.

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