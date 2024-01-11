Згідно з прогнозом Національного банку України (НБУ), існує висока ймовірність зростання вартості комунальних послуг в країні, зокрема газу, гарячої води та опалення. Про це було повідомлено у прогнозі НБУ на поточний 2024 рік.

Однак це подорожчання не відбудеться до завершення терміну дії мораторію на підвищення комунальних тарифів у 2025 році. Таким чином, у 2024 році українські споживачі продовжать оплачувати ці послуги за поточними тарифами, вважають експерти Нацбанку.

Скасування мораторію передбачається лише у 2025 році, за допущеннями прогнозу від НБУ.

Фахівці НБУ вважають, що утримання підвищення тарифів дозволить стримувати адміністративну інфляцію. Зазначається, що можливим варіантом буде поступове підвищення тарифів з розширенням соціальної підтримки населення через субсидії. Нацбанк прогнозує відсутність різкого зростання тарифів, передбачаючи їхнє підняття на кілька етапів та одночасне розширення підтримки для населення за рахунок субсидій.

У Міненерго також повідомили, що у найближчий час не передбачається зростання тарифів на електроенергію, і до закінчення опалювального сезону ціни на електроенергію залишаться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.

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