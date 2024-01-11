Согласно прогнозу Национального банка Украины (НБУ), существует высокая вероятность роста стоимости коммунальных услуг в стране, в том числе газа, горячей воды и отопления. Об этом сообщено в прогнозе НБУ на текущий 2024 год.

Однако это подорожание не состоится до истечения срока действия моратория на повышение коммунальных тарифов в 2025 году. Таким образом, в 2024 году украинские потребители продолжат оплачивать эти услуги по текущим тарифам, считают эксперты Нацбанка.

Отмена моратория предусматривается только в 2025 году по допущениям прогноза от НБУ.

Специалисты НБУ считают, что удержание повышения тарифов позволит сдерживать административную инфляцию. Отмечается, что возможным вариантом станет постепенное повышение тарифов с расширением социальной поддержки населения через субсидии. Нацбанк прогнозирует отсутствие резкого роста тарифов, предполагая их поднятие на несколько этапов и одновременное расширение поддержки для населения за счет субсидий.

В Минэнерго также сообщили, что в ближайшее время не предусматривается рост тарифов на электроэнергию, и до окончания отопительного сезона цены на электроэнергию останутся на уровне 2,64 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

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