Деякі українці продовжують використовувати застарілі сервіси 104.ua для передачі показань газових лічильників, незважаючи на те, що на ринку розподілу газу відбулися значущі зміни у 2023 році. Колишні міські та облгази повернулися під контроль "Нафтогаз".

Національний оператор газорозподільних мереж, ГАЗСЕТІ, тепер відповідає за постачання газу у більшості регіонів України і виставляє рахунки за доставку разом із квитанцією за газ від "Нафтогаз".

Клієнти ГАЗСЕТІ можуть скористатися особистим кабінетом компанії, замість платформи 104.ua. У цьому кабінеті вони можуть передавати показання лічильника, а також:

перевіряти стан рахунку,

дізнаватися про тарифи,

вивчати історію споживання та розрахунків,

здійснювати оплату за розподіл газу.

Для передачі показань у кабінеті потрібно вибрати відповідну вкладку, ввести та підтвердити дані лічильника, що можна зробити як з комп'ютера, так і з телефону.

Також клієнти можуть передавати показання лічильників постачальнику газу, компанії "Нафтогаз", кількома способами:

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

у особистому кабінеті на веб-сторінці Нафтогазу;

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS-повідомленням на номер 4647.

Також це можна зробити за допомогою дзвінків за номерами: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88.

При передачі показань лічильника важливо вказати свій особовий рахунок саме в "Нафтогаз". Послуги "Нафтогаз" з передачі показань доступні для клієнтів філій ГАЗСЕТІ та облгазів, які тепер перебувають під контролем Групи "Нафтогаз".

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.